Eleonora Daniele incinta della prima figlia: la conduttrice dedica un toccante messaggio alla piccola Carlotta che nascerà a giugno, video.

In attesa della sua prima figlia, la conduttrice di Storie Italiane, dedica un toccante messaggio alla piccola Carlotta che nascerà a giugno. “L’attesa di conoscerti … sento che anche tu scalpiti qui dentro … chissà che carattere avrai .. e quanto sarai bella.. è un ‘emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò”.