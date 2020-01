Diletta Leotta si rilassa in piscina, la foto in costume, come al solito, fa strage di cuori: forme da paura per la bella siciliana

Pur tra i suoi molteplici impegni professionali, Diletta Leotta trova sempre un po’ di tempo da dedicare a se stessa. La bionda siciliana, apprezzatissima conduttrice di DAZN, che a breve apprezzeremo sul palco di Sanremo, condivide con i suoi followers la foto di un sabato sera decisamente atipico. La catanese infatti si rilassa, e al tempo stesso si tiene in forma, in piscina. Il nuoto, infatti, è sempre stato una delle sue più grandi passioni. Nello scatto si può vedere il costume particolarmente sgargiante che indossa, con colori molto vivi e accesi che le conferiscono sempre quel tocco di classe che la contraddistingue. Inoltre, nonostante sia in acqua, le sue forme esplosive si intravedono piuttosto chiaramente e come al solito mandano in visibilio i suoi fan. I 550mila like per questo suo nuovo scatto non sono certo casuali.