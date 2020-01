Due compagne di classe ai tempi della scuole legate dallo stesso drammatico destino. Francesca Fantoni ed Elena Lonati, entrambe uccise

Due compagne di classe ai tempi della scuole legate dallo stesso drammatico destino. FRancesca Fantoni ed Elena Lonati, entrambe uccise tragicamente. Francesca Fantoni, la donna di 39 anni uccisa in provincia di Brescia, era stata in classe alle superiori con Elena Lonati, anche lei bresciana e ammazzata nell’estate del 2006 a soli 23 anni. Come raccontato dal Giornale di Brescia le due frequentavano le suore Canossiane in città a fine anni ’90. Sotto choc le compagne dell’epoca: «È pazzesco come due ragazze, amiche e vicine di banco siano state entrambe uccise», hanno commentato.

I due casi delle compagne di classe uccise

La Procura di Brescia ha disposto a tarda notte il fermo di Andrea Pavarini, ventottenne di Bedizzole (Brescia), accusato dell’omicidio della 39enne Francesca Fantoni, trovata senza vita lunedì mattina in un parco pubblico. Il giovane non ha confessato il delitto. Al momento si trova in carcere a Brescia. La vittima, di cui non si avevano più notizie da sabato sera, è stata rinvenuta, senza vita e con segni di violenza sul corpo. Il suo cellulare era stato ritrovato, rotto, nella piazza del paese. Elena era la compagna di banco di Francesca e nell’estate di 14 anni fa il suo corpo senza vita fu ritrovato nella chiesa di Santa Maria a Mompiano, sempre nella provincia di Brescia, avvolto in un telo di plastica. Aveva lasciato casa poco dopo le 11 del mattino diretta nella chiesa di S. Maria e scompare nel nulla. Elena, non è mai uscita dalla Chiesa. Il giallo viene risolto sabato notte: il corpo viene trovato nel campanile. Sotto accusa il custode Wimal Chamila Ponnamperumage. L’uomo, cingalese, racconta di aver avuto una discussione con la ragazza e di aver perso la testa fino a strangolarla. Il delitto ha lasciato aperto più di un interrogativo, soprattutto per i genitori. Il colpevole è stato condannato a 18 anni e 4 mesi. Ora è in semilibertà.

