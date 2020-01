Chiara Ferragni e Fedez, il gesto da “feticista” fa scalpore: il video è virale

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente la coppia più famosa degli ultimi anni, ma ve la ricordate una delle prime critiche che ha subito Chiara da quando è entrata a far parte di questo mondo? Nel caso aveste un vuoto di memoria, ve lo ricordiamo noi: i piedi. Chiara è sempre stata presa in giro per avere dei piedi un po’ particolari, c’è addirittura chi dice che sono i più brutti del mondo ma lei ci ride su e non si lascia scoraggiare da queste critiche.

Caterina Balivo in lutto: “Non ci credo che te ne sei andato” –> LEGGI QUI

Il primo a prenderla in giro è suo marito Fedez, che ogni tanto scherza sul fatto di essere sposato con la donna che ha “i piedi più brutti del mondo”. Riescono sempre ad ironizzarci su e l’ultimo video che hanno pubblicato su Tik Tok è assolutamente la dimostrazione: nel video in questione, che è diventato in pochissimi minuti virale, il rapper lecca il piede della sua sposa. Il video ha fatto discutere ma ha fatto anche tanta simpatia.