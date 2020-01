Caterina Balivo in lutto: “Non ci credo che te ne sei andato”

In questi due giorni il mondo sta piangendo la scomparsa prematura di Kobe Bryant, il famoso cestista che è morto insieme a sua figlia, il pilota, un’amica della figlia e la madre dell’amica in un incidente in elicottero. Numerosi messaggi di cordoglio da personaggi famosi di tutto il mondo per ricordare il 41enne scomparso troppo presto, una tragedia senza precedenti che ha messo in ginocchio tutto il mondo.

Avete mai visto la suocera di Caterina Balivo? Sorpresa in studio –> LEGGI QUI

Tra i tanti messaggi, anche la conduttrice Caterina Balivo ha voluto esprimere il lutto verso il campione. A quanto pare, o almeno, quello che traspare dalle sue parole, è che Caterina conosceva molto bene questo talento e lo seguiva, provando per lui ammirazione non solo come talento ma anche come uomo. “Non ci credo che te ne sei andato. Tutti abbiamo fatto il tifo per te e abbiamo sempre ammirato come uomo e come campione Kobe Bryant. La vita è davvero imprevedibile” con queste parole la conduttrice ha voluto dare il suo saluto a Kobe, che ha tragicamente perso la vita troppo presto.