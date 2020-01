Belen e Stefano De Martino accusati di rapina aggravata e lesioni per un fatto accaduto nel 2012. La reazione della coppia, video.

Belen e Stefano sono stati accusati di rapina aggravata e lesioni. Secondo quanto riportano le testate giornalistiche più importanti, da Il Messaggero a La Repubblica, il pubblico ministero, per un fatto accaduto nel 2012, avrebbe ottenuto il cambio d’imputazione nei confronti della showgirl argentina e del marito.

Belen e Stefano, accusa di rapina aggravata e lesioni: la reazione della coppia

La Procura di Latina, ha accolto la richiesta di riformulazione dei capi d’imputazione nei confronti della Rodriguez e Stefano De Martino per un fato accaduto nel 2012. All’epoca, un paparazzo riuscì a fotografare la coppia mentre si stava rilassanto in mare, a bordo di un gommone.

Il paparazzo, autore delle foto, sarebbe stato successivamente rintracciato e, secondo la ricostruzione dei fatti, il fotografo sarebbe stato picchiato per ottenere la macchina fotografica che sarebbe stata riconsegnata dopo la cancellazione delle foto. Il fotografo che si trovava a Ponza aveva poi denunciato l’accaduto insieme ad un collega.

Per il Pubblico Ministero, dunque, il reato sarebbe più grave e la notizia delle riformulazione degli atti arriva nel giorno in cui gli avvocati dei due fotografi, Mattia Brandi e Stefano Meloni, avevano espresso intenzione di ritirare la querela.

Il giudice Taglienti ha inviato gli atti alla Procura che dovrà procedere con il rinvio a giudizio stabilendo la data dell’udienza preliminare con il conseguente inizio di un nuovo processo.

Nel frattempo, Belen e Stefano, dopo aver trascorso qualche giorno con il figlio Santiago a Disneyland Paris sono tornati in Italia e nelle storie condivide si Instagram appaiono sereni, rilassati e soprattutto, sempre più uniti e innamorati. La notizia, dunque, almeno per il momento, non ha sconvolto la tranquillità ritrovata della coppia.