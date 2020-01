Tutti i dati aggiornati sul virus che dalla Cina si è diffuso in ogni parte del mondo e sta terrorizzando il mondo globalizzato.

Lo scoppio di un nuovo coronavirus iniziato nella città cinese di Wuhan ha già ucciso 81 persone in Cina. Le infezioni sono state confermate in molti altri Paesi. Ma delle quasi 3000 persone che hanno contratto il virus, la stragrande maggioranza vive in Cina.

Virus Cina: gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia fatale

La maggior parte di quei decessi, 76 anni, avvenne nella provincia centrale di Hubei, il centro dell’epidemia.

I funzionari nella capitale, Pechino, che ha una popolazione di circa 21 milioni, hanno annunciato la prima morte in città a causa di coronavirus lunedì. Il paziente, un uomo di 50 anni, era andato a Wuhan l’8 gennaio e aveva avuto la febbre dopo essere tornato a Pechino una settimana dopo. Gli fu diagnosticato il 22 gennaio e morì per insufficienza respiratoria, annunciò la Commissione Sanitaria Municipale di Pechino .

In Cina ci sono stati 2.744 casi confermati, di cui 1.423 casi in Hubei. Il caso più giovane confermato è una bambina di 9 mesi a Pechino. Il sindaco di Wuhan ha affermato che c’erano circa 3000 pazienti in città in cura per il virus. La metà di quei pazienti, ha detto, alla fine sarebbe risultata positiva per la malattia.

Thailandia e Hong Kong hanno riferito ciascuna di otto casi di infezione; gli Stati Uniti, Taiwan, Australia e Macao ne hanno cinque ciascuno; Singapore, Giappone, Corea del Sud e Malesia ne hanno segnalate quattro ciascuna; La Francia ne ha tre; Canada e Vietnam ne hanno due, e Nepal e Cambogia ne hanno uno ciascuno.

Non sono stati registrati decessi per il virus al di fuori della Cina.

Teresa F