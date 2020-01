Stasera in TV: programmi in TV di lunedì 27 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Prima Festival

20:40 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La guerra è finita (fiction)

23:43 – TG1 60 Secondi

23:45 – Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 (programma di attualità condotto da Bruno Vespa)

01:20 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Una notte speciale

19:40 – N.C.I.S. L’angelo della morte

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 911 – Fantasmi – Il vero Buck – La storia di Hen (telefilm)

23:40 – La Memoria del Bene Alla ricerca dei Giusti tra le Nazioni (documentario)

00:40 – Calcio Totale

01:45 – Anita B.

03:10 – Piloti

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta Emilia Romagna all’ultimo voto (attualità)

23:15 – Speciale TG3: Giorno della memoria

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

Rete 4

18:45 – Tempesta d’amore – 29 – 1aTV

18:58 – TG4

19:33 – METEO.IT

19:35 – Tempesta d’amore – 29 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica (approfondimento)

00:45 – Pensa in grande (rubrica, condotta da Rachele Restivo)

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – Grande Fratello Vip

01:00 – TG5 – NOTTE

01:34 – METEO.IT

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:25 – Ieneyeh

20:25 – C.S.I. MIAMI – Disonore

21:20 – I mercenari 3 – 1 PARTE (film di azione, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Terry Crews, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Antonio Banderas, Harrison Ford, Mel Gibson, Kellan Lutz, Ronda Rousey, Victor Ortiz)

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – I mercenari 3 – 2 PARTE

23:50 – TIKI TAKA – Il calcio è il nostro gioco

La7

18:00 – Perception

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live – Speciale Elezioni Regionali

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

Iris

19:15 – HAZZARD – Il fu J.D. Hogg

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Nelle mani di Dio

21:00 – SCHINDLER’S LIST – La lista di Schindler (film drammatico, con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Embeth Davidzt, Beatrice Macola)

00:18 – Noi due senza domani

02:05 – Note di cinema

02:10 – CIAKNEWS

02:14 – Champagne Charlie

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 8

19:15 – Affari al buio Sfida nel deserto

19:45 – Affari al buio L’odore dei soldi

20:15 – Affari di famiglia Duello infuocato

20:45 – Affari di famiglia La sceneggiatura di Star Wars

21:15 – Conspiracy – Soluzione finale

23:15 – Colombia: l’altra faccia del piacere

00:15 – Le allegre ragazze del Montana

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo – Ep. 16 – Prima TV

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 90 – Prima TV

21:30 – Rocky III

23:30 – Taxxi (film di azione, con Samy Naceri, Frederic Diefenthal, Bernard Farcy, Marion Cotillard)

01:30 – Un Natale da favola