Il Matador ha già sostenuto le visite mediche con l’Atletico Madrid, la nuova squadra dell’ormai ex punta del Psg. Simeone intanto dribbla

Passo in avanti nell’operazione Cavani. L’Atletico Madrid ha lanciato l’offensiva finale per l’attaccante e l’accordo sembra ormai a un passo dopo che i francesi hanno abbassato le richieste a 15 milioni di euro. Secondo quanto riferito da ‘Foot Mercato’, l’attaccante uruguagio avrebbe superato le visite mediche con l’Atletico Madrid. In attesa del “sì” definitivo del PSG, il giocatore è pronto a firmare il nuovo contratto. Un colpo importante per l’Atletico. Cavani sognava il Real anni fa, quando era al Napoli e si trasferì, poi, al Psg. Ora ha raggiunto l’accordo per approdare nella capitale spagnola, ma sulla sponda opposta. Evidentemente Madrid era nel suo destino. Un calciatore che rafforza notevolmente l’attacco dell’Atletico. Cavani potrà completare l’attacco dei biancorossi.

Cavani ha sostenuto le visite mediche, ma Simeone dribbla

Il Matador ha sostenuto le visite mediche ma poche settimane fa Simeone, il suo futuro allenatore, ha provveduto a glissare sulla domanda. L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha voluto evitare di rispondere alla domanda sull’obiettivo di mercato Edinson Cavani nella conferenza stampa di tre settimane fa, alla vigilia del match casalingo col Levante: “Cavani? Dovreste conoscermi, sapete che non parlo di giocatori che non fanno parte della nostra rosa. Il Levante è una squadra pericolosa, ha fatto buone partite soprattutto in trasferta e servirà quindi il miglior Atletico per batterlo”. L’ex attaccante del Napoli, in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain, ha già un accordo per trasferirsi a Madrid a parametro zero in estate, ma i colchoneros stanno lavorando per anticipare il suo arrivo già in questa sessione di mercato. Sul trasferimento possibile, magari già a gennaio di Cavani all’Atletico, si è espresso anche mister Jurgen Klopp, avversario degli spagnoli agli ottavi: “Penso che Morata e Joao Felix siano già abbastanza pericolosi da soli. Diego Costa non ci sarà all’andata, ma forse potrebbe recuperare per il ritorno. L’Atletico è già abbastanza forte, spero che non acquistino Cavani”.

