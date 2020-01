La bellissima Sabrina Salerno continua ancora oggi a strabiliare i suoi numerosissimi ammiratori, proprio come se fossimo negli anni ’80.

Non la smette di stupire Sabrina Salerno. Su Instagram la cantante nativa di Genova posta spesso degli scatti decisamente conturbanti. Ed in ognuno di essi i suoi tantissimi ammiratori hanno modo di ammirarne il fisico pazzesco, decisamente capace di dare la paga anche ad altre competitors più giovani. E si che Sabrina Salerno ormai non è più una ragazzina. Lei ha ormai 51 anni, ma continua ancora ad essere sulla cresta dell’onda. Ed a riscuotere successo e consensi, proprio come se fossimo ancora negli anni ’80. I fans la amano sia per le sue intramontabili canzoni che per l’avvenenza di cui Sabrina è dotata. Ed allora basta chiacchiere, non resta che godere dei suoi scatti più recenti su Instagram. In attesa di ammirarla sul palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020.

Sabrina Salerno, una bellezza straripante

