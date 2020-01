Secondo una ricerca svolta dalla redazione de Il Corriere della Sera, la compagnia Ryanair avrebbe nuovamente introdotto dei rincari sul costo del bagaglio a mano.

La compagnia Ryanair ha deciso di aumentare i prezzi sul bagaglio a mano dei propri passeggeri che si ritroveranno a pagare un cifra fino al 16,7% rispetto alle scorse settimane e del 133% rispetto a novembre del 2018, ovvero da quando il bagaglio a mano non è più gratuito sui voli. Ad analizzare i dati è stata la redazione de Il Corriere della Sera che ha svolto una ricerca in merito.

Ancora aumenti sui prezzi del bagaglio a mano per Ryanair. La compagnia aerea low cost, secondo una ricerca svolta dalla redazione de Il Corriere della Sera, avrebbe incrementato i costi sul bagaglio a mano sino al 16,7% rispetto a qualche settimana fa e sino al 133% rispetto a novembre del 2018, ovvero da quando il bagaglio a mano non è più gratuito. Questa decisione di introdurre un costo per il bagaglio aveva portato ad una pesante multa dell’Antitrust che era in seguito stata annullata da Tar. Con le nuove tariffe, riporta Il Corriere, ad esempio l’opzione Priority, che fino al 2019 consentiva il trasporto di due bagagli a mano ad un costo compreso tra i 6 e i 13,20 euro, passerà ad un prezzo compreso dai 6 ai 15,40 euro. Gli incrementi in questione, secondo gli esperti, andranno ad aumentare i ricavi extra, cioè quelli che si aggiungono al costo del volo e che ormai costituiscono un terzo degli introiti complessivi della compagnia. Ryanair in merito ha risposto alla redazione del Il Corriere scrivendo: “Abbiamo aggiornato le nostre fasce tariffarie per offrire ai nostri consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza e budget. Termini e condizioni delle nostre policy e tariffe sono comunicati in modo trasparente sul nostro sito web“. Gli incrementi, nel dettaglio, riguarderanno solo trolley e bagagli di dimensioni non proprio ridotte, mentre bagagli piccolo e zaini saranno ancora ammessi senza ulteriori costi aggiuntivi.

