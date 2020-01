Una bambina di sei anni è caduta dalla seggiovia sulle piste sciistiche a Passo del Lupo, in provincia di Modena. Fortunatamente la caduta è stata attutita dalla neve fresca.

Momenti di terrore sulle piste da sci a Passo del Lupo, località sciistica nel comune di Sestola, in provincia di Modena. Nel primo pomeriggio di ieri, domenica 26 gennaio, intorno alle 15, una bambina di sei anni è precipitata dalla seggiovia triposto sulla quale viaggiava facendo un volo di circa quattro metri. La piccola, come riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano Il Resto del Carlino, è finita sulla neve fresca che fortunatamente ha attutito l’impatto evitando conseguenze gravi. Sul posto si sono precipitati il personale medico del 118 ed i Carabinieri Sciatori in servizio sulle piste che hanno soccorso la bambina poi trasportata in eliambulanza presso l’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stata ricoverata in osservazione per gli accertamenti. La piccola, come riporta Il Resto del Carlino, non sarebbe in gravi condizioni. I militari dell’Arma stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per accertare le cause che hanno provocato la caduta. Come riporta Il Resto del Carlino, secondo una prima ricostruzione, pare che la piccola sia scivolata quando il sedile dove si trovava aveva ormai raggiunto il terzo pilone. Nell’arco della giornata i carabinieri hanno effettuato altri dieci interventi, tra cui quello per soccorrere un ragazzino di 11 anni che, intorno alle 12, è caduto sulla pista. Il ragazzo è stato trasportato in elisoccorso in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una possibile frattura del bacino.

