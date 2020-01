Nina Moric ancora contro Luigi Mario Favoloso: nuovi screenshot su Instagram dell’ex moglie di Fabrizio Corona contro l’ex fidanzato, video.

La Moric pubblica nuovi screenshot contro l’ex fidanzato Luigi Mario Favoloso che, dopo giorni di assenza, è tornato in Italia partecipando a Live, Non è la D’Urso. L’ex moglie di Fabrizio Corona vuole dimostrare di non aver mai pianto per tornare con lui.