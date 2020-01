Thierry Neuville si gode la prima vittoria al Rally di Montecarlo, alla sua nona partenza: un inizio perfetto del Mondiale Wrc per lui e la Hyundai

Ci ha messo ben nove tentativi Thierry Neuville, prima di riuscire a vincere finalmente il suo primo Rally di Montecarlo. Era già salito sul podio per tre volte, una sul terzo e una sul secondo gradino, ma quello più alto continuava incredibilmente a sfuggirgli. Fino a questo weekend, quando il pilota belga della Hyundai è riuscito finalmente a spezzare questa sua maledizione del Principato.

E non è stato un colpo di fortuna, ma il frutto di un predominio assoluto che Neuville è riuscito ad imporre sulla gara, specialmente nell’ultima giornata. Con la sua vettura è infatti riuscito a vincere ben nove prove speciali su sedici, ma tutte quelle della domenica, che gli hanno consentito di ribaltare la classifica provvisoria che il giorno prima lo vedeva inseguire con 6.4 secondi di ritardo il leader Evans, chiudendo invece al traguardo con ben 12.6 secondi di margine.

I commenti di Neuville e della Hyundai dopo la vittoria al Rally di Montecarlo

Per Neuville questo è il tredicesimo successo nel Mondiale Rally, ma è evidente che, per il blasone e il fascino, non si tratta di una vittoria come le altre: “Questo è un modo incredibile per iniziare la stagione ed è una sensazione fantastica”, ha spiegato Thierry. “Sono molto contento che finalmente abbiamo conquistato la vittoria a Montecarlo, la inseguivamo da un po’ di tempo. Ci siamo avvicinati in passato, ma ora ce l’abbiamo fatta. Non è stato un fine settimana facile, ma con il progredire delle giornate ho acquisito maggiore confidenza, lavorando a stretto contatto con la squadra e i miei meccanici per lo sterrato che hanno fatto un ottimo lavoro. Siamo stati in grado di aumentare il feeling e il comfort in macchina negli ultimi giorni. Ho potuto davvero spingere, e ne abbiamo visto i risultati dai tempi delle speciali. Siamo anche riusciti a conquistare il massimo dei punti nella Superspeciale per la nostra tredicesima vittoria nel Wrc: un numero così fortunato! Il mio ringraziamento va a tutta la squadra, è il modo perfetto per iniziare una nuova stagione”.

Un inizio perfetto del campionato del mondo rally 2020 per il costruttore coreano, che si gode questo trionfo così importante e a lungo inseguito: “Ci sono tante cose che mi passano per la testa in questo momento”, commenta il team principal della Hyundai, Andrea Adamo. “Per me è molto significativo vincere il Rally di Montecarlo. Insieme al Sanremo, è stato uno degli eventi che per primi mi hanno avvicinato a questo sport, quindi vedere una Hyundai con Thierry e Nicolas sul gradino più alto del podio è qualcosa di speciale. Il team Hyundai è cresciuto molto negli ultimi dodici mesi. Dopo aver concluso al secondo posto l’anno scorso, ricordo che ho elencato tutte le cose su cui dovevamo lavorare e le aree in cui dovevamo migliorare. La squadra ha fatto un ottimo lavoro per colmare queste lacune e ha dimostrato questo fine settimana di cosa è capace”.