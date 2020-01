DAZN ha annunciato l’arrivo sulla propria piattaforma di streaming ed on demand delle gare del Motomondiale (Moto 2, Moto 3 e MotoGP) per le stagioni 2020 e 2021.

DAZN annuncia una grande novità per il nuovo anno: la trasmissione in diretta delle gare del Motomondiale. La piattaforma del gruppo Perform, attraverso un comunicato, ha reso noto che per le stagioni 2020 e 2021 trasmetterà in streaming le gare delle tre classi Moto 2, Moto 3 e MotoGP. Non sono ancora stati definiti i dettagli per quanto riguarda la squadra di giornalisti che commenterà il Motomondiale, dettagli che potrebbero essere forniti nell’arco delle prossime settimane, prima dell’inizio della competizione motociclistica che debutterà in Qatar l’8 marzo 2020. Nonostante l’ingresso sulla piattaforma del Motomondiale, DAZN ha già annunciato che non vi saranno variazioni sul prezzo mensile dell’abbonamento che rimarrà di 9,99 euro al mese. In merito ha parlato la executive vice president Southern Europe Veronica Diquattro che ha spiegato: “Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ulteriore successo – si legge nella nota diramata da DAZN – che conferma l’impegno di Dazn a essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di MotoGP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena”. Oltre alla MotoGP, l’offerta sportiva della piattaforma comprende: tre partite per ogni giornata di Serie A, tutti i match della Serie B, competizioni europee come La Liga, Ligue 1, FA Cup, EFL League Cup, Eredivisie e Championship, e sudamericane – Copa Libertadores e Copa Sudamericana -, oltre che i campionati internazionali come Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League. Per quanto riguarda gli altri sport, come si legge nel comunicato, DAZN offre NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.

