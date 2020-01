Sinisa Mihajlovic leucemia: per l’allenatore del Bologna si rende necessario un nuovo ricovero a causa della malattia contro cui lotta dalla scorsa estate.

Per Sinisa Mihajlovic leucemia è una parola che è entrata a far parte della sua quotidianità. Dallo scorso mese di luglio l’allenatore del Bologna sta combattendo la battaglia più importante della sua vita. Il tumore al sangue di cui soffre lo ha costretto ad affrontare diversi cicli di chemioterapia durante tutto questo tempo. E lo scorso 29 ottobre c’è stato anche un delicato trapianto di midollo osseo. Ora il nuovo ricovero di Mihajlovic per la leucemia è necessario proprio perché correlato al trapianto subito. C’è da seguire un certo percorso. E come fatto sapere dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna in una nota ufficiale, Il 50enne tecnico serbo è già entrato all’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’. Qui l’ex difensore di Roma, Sampdoria, Lazio ed Inter si sta sottoponendo ad una terapia antivirale, come conseguenza del trapianto. I dottori ritengono comunque che la degenza debba durare molto meno rispetto alle precedenti permanenze in ospedale.

Mihajlovic leucemia, i post della moglie Arianna su Instagram

