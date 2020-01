Michele Cucuzza, incidente bollente al GFVIP: imbarazzo nella notte

Incidente bollente nella casa del Grande Fratello. Durante la notte il giornalista Michele Cucuzza stava dormendo tranquillamente in boxer, quando, senza rendersene conto, l’intimo si è spostato rivelando i suoi genitali. Nonostante il buio nella casa se ne sono accorti in molti e hanno fatto girare la voce, andando in cucina e ridendo e commentando l’episodio. La prima a commentare è stata Rita Rusic, che è stata proprio lei a notare cosa era successo e a comunicarlo ai suoi compagni di viaggio che hanno voluto assolutamente saperne di più.

Alla fine hanno deciso di tornare in camera e cercare di coprire le parti intime del giornalista con un cuscino e le coperte. Nella stanza risuonavano i loro commenti e le risate, e intanto Antonio Zequila si è finto scandalizzato e ha lasciato la stanza correndo per non assistere a questo “spettacolo”. La vicenda si è conclusa quando Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi, ha deciso di coprire il giornalista con il lenzuolo. Il tutto è stato commentato infine con un secco: “Adesso il GFVIP night ci sguazza in questa storia”.