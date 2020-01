Il presidente della Fia, Jean Todt, tifa per Charles Leclerc futuro campione del mondo. E anche secondo il boss Red Bull, Helmut Marko, lui è tra i migliori

Si potrebbe dire che è quasi un affare di famiglia, visto che il suo manager personale è il figlio Nicolas Todt. Ma se persino una figura super partes come il presidente della Federazione internazionale dell’automobile, Jean Todt, si spinge a fare i complimenti a Charles Leclerc e a tifare per vederlo un giorno sul tetto del mondo, allora vuol dire che il Piccolo principe ha davvero fatto colpo. E non solo sui tifosi della Ferrari.

-> Per restare aggiornato sulle ultime notizie di F1, MotoGP e Superbike CLICCA QUI

“Charles deve assicurarsi di avere una macchina e una squadra che gli permettano di vincere delle gare”, ha dichiarato l’ex team principal pluri-iridato ai tempi di Michael Schumacher ai microfoni de La Gazette de Monaco. “Mi auguro che diventi campione del mondo, perché se lo merita, ma dipenderà tutto dalla vettura. Credo che la vittoria del campionato del mondo dipenda all’80% dalla monoposto e al 20% dal talento del pilota. Quel 20% Charles ce l’ha già”.

Leggi anche —> L’ex ferrarista scommette: “Vettel può battere Leclerc nel 2020”

Per Marko, Leclerc è il più forte dopo Verstappen

Ma Todt non è stata l’unica figura di alto profilo della Formula 1 a schierarsi a favore dell’emergente monegasco: perfino un boss rivale come Helmut Marko, plenipotenziario della Red Bull, quando gli è stato chiesto chi sia al momento il miglior pilota al di fuori del suo team, ha risposto senza esitazione “Leclerc, chiaramente Leclerc”, ai microfoni del sito specializzato tedesco Motorsport Total. Come a dire, il secondo migliore di tutti dopo Max Verstappen (ma davanti a un certo Lewis Hamilton).

Insomma, se nella stagione di debutto in Ferrari il nuovo arrivato era riuscito rapidamente a convincere tutti i sostenitori di Maranello, ora sembra essersi accattivato i favori anche di tutto il mondo della Formula 1. Il futuro, dunque, sembra tutto dalla sua parte.

Leggi anche —> Leclerc sicuro di sé: “Ormai sono nella storia della Ferrari”