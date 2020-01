‘La Tata’ è stata una delle serie tv di maggior successo degli anni 90, ecco la storia dell’attrice Fran Drescher: com’è oggi

E’ stata la protagonista di una delle serie tv di maggior successo degli anni ’90. In Italia, la conoscevamo come Francesca Cacace, adattamento nostrano e particolarmente ruspante del personaggio de ‘La Tata‘. Fran Drescher ha conquistato i cuori dei telespettatori, con un personaggio che chi oggi ha almeno tra i 30 e i 35 anni ricorderà sicuramente. Fu lei stessa ad ideare la trama della serie, desiderando uno spettacolo per la tv che mettesse al centro il mondo dei ragazzi. Ciò che non molti sanno è che Fran, che oggi ha 62 anni, è stata non solo attrice (anche teatrale) ma produttrice dello show e poi ancora poetessa e narratrice. Un personaggio eclettico, con un passato alle spalle decisamente particolare e complicato. Da giovane, col suo primo marito, Peter Jacobson, fu sequestrata da due banditi nella loro casa di Los Angeles e violentata. Dalla vicenda trasse ispirazione per scrivere un libro, che divenne poi anche opera teatrale. Alcuni anni fa, poi, le fu diagnosticato un tumore all’utero, da cui è riuscita a guarire. Oggi, ancora brillante e piena di vita, partecipa attivamente al volontario per gli animali e per le donne malate di cancro. Nel corso degli anni ha avuto un secondo matrimonio, anche quello non esattamente felice, con Shiva Ayyaddurai. Poco tempo fa lei stessa ha ironizzato: “Non ho avuto figli? Ho avuto due mariti molto più infantili dei bambini che avrei potuto mettere al mondo…”.