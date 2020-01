Un tragico parallelo accomuna due star dello sport: Kobe Bryant e Colin McRae, entrambi scomparsi in un incidente in elicottero ad oltre 12 anni di distanza

Il mondo dello sport è ancora sbigottito e sgomento di fronte alla tragica morte del campione di basket Kobe Bryant, bandiera dei Los Angeles Lakers, rimasto ucciso insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone in un incidente con l’elicottero in cui stavano viaggiando nei dintorni di Calabasas, nelle colline della California.

Un dramma che ha colpito molto anche gli automobilisti e i motociclisti, alcuni dei quali conoscevano personalmente o comunque ammiravano Bryant come icona dello sport, e non hanno mancato di manifestare il loro shock e la loro incredulità alla lettura della notizia sui loro profili ufficiali sui social network.

Bryant e McRae, drammi in elicottero

Ma c’è anche un altro motivo per il quale la scomparsa del cestista americano riguarda in particolare il mondo dei motori: il triste epilogo di Kobe ricorda infatti in maniera inquietante quello di un altro sfortunato fuoriclasse, Colin McRae, campione del mondo rally nel 1995 con la Subaru. Lo scozzese perse infatti la vita all’età di 39 anni insieme a suo figlio Johnny, che ne aveva appena cinque, all’amico Graeme Duncan e al piccolo Ben Porcelli: tutti stavano viaggiando a bordo di un elicottero, caduto nei pressi della residenza di McRae a Lanark, il 15 settembre 2007.

In quel caso, Colin si era messo personalmente ai comandi del velivolo, per tornare a casa dopo un viaggio in visita ad un amico. Una successiva inchiesta dello sceriffo locale Nikola Stewart rivelò che il campione non avrebbe dovuto guidare l’elicottero, perché possedeva un brevetto scaduto, e che lo schianto si sarebbe potuto evitare se il pilota non si fosse imbarcato in una manovra pericolosa, su un terreno difficile, in mezzo agli alberi, e ad un’altezza da terra più bassa del normale.

Quel che resta, però, è soprattutto un’insensata tragedia, che colpì un’amatissima star dello sport, proprio come Kobe Bryant oggi. E una conferma della pericolosità degli elicotteri, come ha ricordato oggi su Instagram Jorge Lorenzo: “Non sono mai stato un fan degli elicotteri, nonostante il loro dinamismo e la loro agilità li ho sempre evitati quando potevo e ho anche incoraggiato i miei amici a fare lo stesso”, ha scritto il cinque volte iridato di motociclismo. “Evitiamo gli elicotteri finché non saranno più sicuri”.