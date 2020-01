Una ragazza di soli 17 anni sarebbe stata rapita in Marocco e successivamente violentata ininterrottamente da almeno 20 uomini per circa 25 giorni

Una ragazza marocchina di soli 17 anni sarebbe stata rapita e poi stuprata ininterrottamente per 25 giorni da almeno 20 uomini. È accaduto a Casablanca in una casa di periferia, dove la vittima, la giovane Oumaima sarebbe stata tenuta prigioniera e violentata. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Leggo, la 17enne sarebbe stata rapita mentre andava a fare la spesa nel quartiere Moulay Rachid della città marocchina, poi sarebbe stata costretta ad ingerire sostanze tossiche. Dopo il calvario durato quasi un mese, Oumaima è stata liberata da uno dei suoi aguzzini che ha deciso di ascoltare le suppliche della ragazza e trasportata e ricoverata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato gravi lesioni interne e diverse infezioni genitali. A preoccupare i sanitari della struttura, come riporta Leggo, non sono solo le condizioni fisiche della giovane, ma quelle mentali dato che la 17enne sarebbe preda di una grave crisi psicologica dovuta alle violenze subite. La polizia ha arrestato tre persone, due delle quali erano già state denunciate per violenze sessuali dalla stessa Oumaima nel 2018. Due dei tre sono stati rilasciati. La storia della ragazza ha sconvolto il web che si è mobilitato, attraverso petizioni, affinché Oumaima possa avere giustizia.

