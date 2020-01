La Challenger Hellcat Redeye è sicuramente un mostro intimidatorio, ma riuscirà a battere la Tesla Model 3 Performance in una gara di accelerazione? Guardate il video in calce per scoprire quale auto si è meritata la corona in questa appassionante sfida.

La Tesla Model 3 Performance è davvero veloce, tanto che quasi sempre spazza via la potente Dodge Charger Hellcat nei 400 m previsti dalla gara. Ma questa gara è caratterizzata dalla versione Redeye della Challenger Hellcat e l’auto indossa i radiali di trascinamento, oltre ad alcune altre modifiche di bullonatura.

Il Challenger Hellcat Redeye dovrebbe vincere questa sfida di un bel po’ se si dà uno sguardo ai numeri e il fatto che indossa un’adeguata gomma da drag racing, ma il risultato in ciascuna delle due gare è in realtà molto più vicino di quanto ci si potrebbe aspettare.

Con la produzione del Challenger SRT Demon alla fine, l’Hellcat Redeye ha conquistato il primo posto nella formazione della muscle car. Utilizza una versione del V8 da 6,2 litri sovralimentato che produce 797 CV e 958 Nm di coppia. Il compressore ora funziona a 14,5 psi di spinta, piuttosto che i precedenti 11,6 psi. Le bielle e i pistoni rinforzati possono gestire la pressione supplementare.

Nel frattempo, la Tesla Model 3 Performance eroga una potenza stimata di 450 cavalli e 640 Nm di coppia.

Vi lasciamo al video: