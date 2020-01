Il mondo dello sport in lutto per l’improvvisa e prematura scomparsa del cestista Kobe Bryant. Grande fan del basket Lewis Hamilton ha pubblicato un toccante post.

Da sempre attratto da tutto ciò che proviene dall’America Ham è stato tra i primi a reagire alla notizia del tragico incidente che ha coinvolto il celebre giocatore dell’NBA, stella non solo dello sport, ma anche dai profondi valori umani.

In un duplice messaggio pubblicato sui suoi profili Instagram e Twitter, il sei volte iridato di F1 ha così salutato il campione, noto anche per essere cresciuto agonisticamente in Italia e per essere stato una bandiera planetaria nella sua disciplina.

“Mi sono svegliato con questa news devastante”, si legge sulla nota. “Mi rattrista moltissimo apprendere che abbiamo perso uno dei nostri grandi. Kobe Bryant era uno degli atleti più forti e una vera ispirazione per molti, me compreso“.

“Sono profondamente addolorato per la sua famiglia e per tutte le persone che nel mondo lo hanno guardato con ammirazione. Possano lui e sua figlia, così come gli altri passeggeri coinvolti riposare in pace“, ha poi aggiunto Lewis, ricordando come nel fatale crash con l’elicottero personale, avvenuto a Los Angeles, sia scomparsa anche la piccola Gianna, 13 anni, appassionata della palla ovale come il papà.

I’m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I’m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) January 26, 2020