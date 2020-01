Delta Airlines, la popolare compagnia aerea è stata pesantemente multata: ecco il motivo della decisione

50mila dollari di multa a carico della Delta Airlines. Un provvedimento severo e destinato a fare giurisprudenza. La decisione è stata presa dal Dipartimento dei trasporti Usa e il motivo fa scalpore. La compagnia si sarebbe infatti resa protagonista di comportamenti discriminatori nei confronti di tre passeggeri musulmani. Il tutto riguarda casi risalenti al 2016. All’epoca, il 26 luglio, una coppia era stata allontanata da un volo da Parigi a Cincinnati, poichè sospettata di terrorismo. La sicurezza aveva assicurato che i due fossero normali cittadini statunitensi, ma il comandante e un assistente di volo, il quale aveva osservato l’uomo musulmano scrivere un sms con la parola ‘Allah’ ripetuta più volte, erano stati irremovibili. In un secondo caso di pochi giorni dopo, il 31 luglio, di altri comportamenti discriminatori era stato vittima un altro musulmano che si era imbarcato su un volo da Amsterdam verso New York. Anche in quella situazione, il comandante aveva decretato l’espulsione del passeggero dal volo, allertato dai richiami di altri passeggeri e degli assistenti di volo, preoccupati per il comportamento dell’uomo.