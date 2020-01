Chiara Ferragni sbotta sui social: polemiche per lo scatto – FOTO

Chiara Ferragni è seguitissima sui social, sia per il suo lavoro che per la sua vita quotidiana. La fashion blogger infatti pubblica sempre momenti e sprazzi di vita quotidiana, soprattutto da quando nella sua vita è arrivato il piccolo Leone. Chiara e Fedez tendono a pubblicare sempre storie su Instagram e questo fa molto piacere ai loro followers che sono impazziti per il piccolo Leone Lucia Ferragni.

Oltre ai loro fans, però, ci sono anche gli haters. I famosi leoni da tastiera. Chiara e Fedez sono sicuramente i più amati e odiati del web, ogni giorno ricevono migliaia di complimenti ma anche migliaia di insulti e offese. I due tendono a lasciarsi scivolare tutto addosso, in particolar modo Chiara che si dimostra sempre superiore a queste persone. All’ultima però non è riuscita proprio a tacere. Chiara ha pubblicato una foto in cui bacia Leo e una hater commenta: “I baci con i figli sono disgustosi”. Chiara ha risposto prontamente: “Sei disgustosa tu”. Il commento ha ricevuto tantissimi likes e tutti hanno concordato con lei: niente può essere disgustoso quando si tratta di amore per i propri figli.