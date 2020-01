Caterina Balivo, avete mai visto la suocera? Sorpresa in studio – FOTO

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate della RAI. Ha esordito quando era appena una ragazzina e ora è una donna adulta, una bravissima conduttrice che gestisce un programma tutto suo su RAI 1 nel primo pomeriggio. Classe 1980, Caterina si è sposata con Guido Maria Brera e da questo matrimonio sono nati Guido Alberto e Cora. Con Guido Caterina non solo ha formato una famiglia, ma ha anche trovato una famiglia: infatti ha un bellissimo rapporto con i parenti di suo marito.

Chiara Ferragni sbotta sui social: bagno di polemiche per lo scatto –> LEGGI QUI

Durante una puntata di Vieni da Me, Caterina ha ricevuto una sorpresa davvero speciale: è arrivata Mirella, la mamma di Guido, che ha sorpreso i telespettatori con il suo arrivo. Durante la trasmissione, la signora che ha da poco compiuto 85 anni, si è accomodata con la nuora e ha ascoltato le previsioni di Simon & The Stars. “Il 21 dicembre è un giorno meraviglioso” ha spiegato Simona e la signora ha detto: “Io ho un buon carattere”. Caterina ha risposto con molta ironia: “Chi ha un buon carattere? Non diciamo bugie”, con la complicità che solitamente si ha con una madre.