Con il motore V8 biturbo da 4,0 litri sotto il cofano che sprigiona 591 cavalli e 800 Newton-metri di coppia, l’Audi RS 6 Avant dovrebbe essere trattata con rispetto e, con un tempo di soli 3,6 secondi per raggiungere i 100 km/h, non è sicuramente da considerarsi un’auto lenta.

Ma era solo questione di tempo prima che i tuner di tutto il mondo mettevano le mani sulla RS 6 Avant per trasformarla in qualcosa di ancora migliore. MTM USA è stato il primo team a raccogliere la sfida, come annunciato sulla sua pagina Facebook.

Il tuner con sede a Miami, specializzato nella realizzazione di veicoli Audi extra speciali, ha messo a punto la RS 6 Avant spingedola fino a 787 CV e 1.030 Nm di coppia. Insomma una vera bestia divora-carburante.