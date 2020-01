Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:45 di domenica 26 gennaio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Domenica 26 gennaio si segnalano al mattino poche zone di criticità sulle Autostrade per l’Italia. Prima di mettersi in viaggio aggiornatevi sulla situazione del traffico in tempo reale in modo da poter scegliere il tragitto migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

La situazione meteo in queste ore è alquanto instabile, con deboli nevicate sulle Alpi occidentali e piogge sparse al Sud, in particolar modo su Puglia centro-meridionale e tra Basilicata e Molise. Da segnalare anche qualche piovasco sulla Sicilia. Temperature massime fra 10 e 15°, con punte di 17° sulle Isole maggiori e di 8° sul Friuli.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:45

Milano

A4 Milano-Padova Nebbia a banchi tra Ospitaletto e Bivio A4/A21 Torino-Brescia con visibilità 150 metri.

Belluno

A27 Venezia-Ss51 Alemagna Pioggia tra Fadalto e Bivio A27/SS 51 Alemagna.

Genova

A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 2.3 – entrambe le direzioni) Tratto Chiuso tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Aeroporto. Entrata consigliata verso Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.

Livorno

A12 Livorno-Rosignano Nebbia a banchi tra Bivio A12/Diramazione Livorno e Rosignano Marittimo.

Roma

A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 aurelia) L’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori in corso.

A1 Diramazione Roma nord – GRA Nebbia a banchi tra Bivio Diramaz. Roma nord/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma nord/G.R.A.

A25 Torano-Pescara Nebbia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Cocullo con visibilità 90 metri.

Macerata

A14 Bologna-Pescara Nebbia a banchi tra Cattolica e Porto Sant’elpidio con visibilità 100 metri

L’Aquila

A24 Roma-Teramo Nebbia tra Tornimparte e Assergi con visibilità 80 metri.