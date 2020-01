I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la gara della 22esima giornata di Serie A Sampdoria-Sassuolo, in programma domenica 26 gennaio alle ore 15:00.

Dopo gli anticipi del sabato ed il fryday match, prosegue la 22esima giornata di campionato con le sfide della domenica che chiuderanno il turno. Tra i match in programma oggi c’è anche Sampdoria-Sassuolo, gara che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle 15. I padroni di casa, reduci dal brutto KO in trasferta contro la Lazio per 5-1, stazionano al 16esimo posto a soli quattro punti dalla zona rossa della classifica. Un gradino più in alto, con un gap di tre lunghezze si trovano, invece, gli emiliani che, come gli avversari, sono a caccia di punti per centrare l’obiettivo di una salvezza tranquilla, magari con qualche giornata di anticipo rispetto alla chiusura del campionato.

Sampdoria-Sassuolo: dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro fa parte delle tre gare trasmesse in esclusiva da DAZN, la piattaforma del gruppo Perform attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. La gara potrà essere seguita anche anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per tutti clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Sampdoria-Sassuolo: i precedenti tra le due compagini nella massima serie

Ad oggi i match andati in scena in Serie A tra le due società sono solo 13, compresa la gara d’andata, disputata a settembre e terminata 4-1 in favore del Sassuolo. Le statistiche complessive vedono leggermente avanti gli emiliani che hanno conquistato il successo in 6 occasioni, contro i 3 dei blucerchiati, 4 sono, invece, gli incontri terminati con il segno X. Anche in casa della Sampdoria le statistiche sorridono ai neroverdi che su 6 incontri hanno trionfato 3 volte, 1 la vittoria dei liguri e 2 i pareggi. In totale le reti realizzate nei 13 incontri sono 39: 22 dal Sassuolo e 17 dalla Samp.

Sampdoria-Sassuolo: l’arbitro della sfida

Per la gara dello stadio Luigi Ferraris è stato designato l’arbitro Marco Piccinini della sezione AIA di Forlì. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Baccini. Quarto uomo ufficiale sarà Federico Dionisi. Al Var saranno presenti Di Paolo e Liberti.

Sampdoria-Sassuolo: le probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

