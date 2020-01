Autore di una giornata conclusiva da “terminator” Thierry Neuville si è aggiudicato il Rally di Montecarlo davanti a Ogier.

Ha vinto tutto quello che poteva, e alla fine il risultato non poteva essere diverso. Il belga della Hyundai si è portato a casa successo di gara e Power Stage in un Montecarlo misto ghiaccio-asfalto che non ha visto grandi colpi di scena non fosse per lo spettacolare incidente occorso all’iridato in carica Ott Tänak nel corso della PS4.

Staccato di dodici secondi da Neuville, Sébastien Ogier che pur non essendo stato particolarmente veloce ha comunque fatto meglio dell’altro pilota Toyota Elfyn Evans, sopravanzato proprio nella speciale conclusiva.

Al quarto posto Esapekka Lappi, via via più a suo agio con la Fiesta, poi il nuovo talento finlandese Kalle Rovanpera, all’esordio nel WRC con la Toyota e Sébastien Loeb su Hyundai. Il francese è stato autore di diversi errori, tra cui nella PS 14 quando è tornato in strada grazie all’aiuto dei tifosi presenti.

Buona la prestazione di Takamoto Katsuta settimo su Toyota, a precedere Teemu Suninen su Fiesta, in risalita dopo le difficoltà dei gironi precedenti, Eric Camilli su C3 R5, trionfatore tra le WRC3 e Mads Ostberg, pure lui su Citroen, al top tra le WRC2. Il norvegese ha chiuso con il sorriso una gara partita con qualche problematica di adattamento.

Classifica Rally di Montecarlo

1 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:12.6

3 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:14.3

4 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +03:09.0

5 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +04:17.2

6 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +05:04.7

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +11:27.9

8 Suninen Teemu/ Lehtinen Jarmo Ford Fiesta WRC +13:30.4

9 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +13:42.2

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +14:21.8

Chiara Rainis