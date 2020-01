Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di domenica 26 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

In attesa dell’arrivo della terza perturbazione dell’anno tra martedì e mercoledì, nelle prossime ore ritornerà una certa stabilità su tutta l’Italia, pur con nuvole in transito. Piogge residue su Liguria, zona garganica e Calabria tirrenica, con fenomeni in esaurimento notturno. Temperature minime fra 1 e 6° al Centro-Nord, fra 8 e 10°al Sud e sulle Isole. Previste deboli nevicate sull’Appennino toscano oltre i 1200 metri.

Lunedì 27 gennaio generali schiarite al Nord e al Sud, ancora nuvole in transito al Centro Italia, con qualche fenomeno di breve durata sulla Toscana, di carattere nevose sulle vette più alte al confine con l’Umbria. Temperature massime tra 7 e 11° al Nord, comprese fra 12 e 17° sul resto della penisola. Dal pomeriggio-sera precipitazioni nevose in aumento sia lungo l’arco alpino che sulla fascia appenninica, con temperature minime che subiranno un’ascesa.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto di Milano coda sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino e tra Nodo di Pero e Cormano.

A Genova code a tratti sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 84.5 – direzione: Genova) in uscita a Serravalle Scrivia provenendo da Milano.

Sulla A1 Bologna-Firenze (Km 214.8 – direzione: Napoli)

traffico rallentato tra Sasso Marconi e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria.

A Roma traffico a rilento sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM.

Traffico rallento anche nei pressi di Ascoli Piceno sulla A14 Ancona-Pescara (Km 302.5 – direzione: Taranto) tra Pedaso e San Benedetto del Tronto per veicolo in avaria. Piogge in A24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e Bivio A24/A25 Torano-Pescara.

Tempo instabile anche nell’area di Napoli: rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno e sulla A3 Napoli-Salerno tra Napoli Centro e Salerno.