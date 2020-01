In queste ore si stanno svolgendo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, dove alle 12 hanno votato rispettivamente il 23,2% ed il 10% degli elettori.

Dalle 7 di questa mattina sino alle 23 sono aperte le urne in Emilia Romagna e Calabria per le elezioni regionali. Al voto sono chiamati circa 5,5 milioni di elettori, 3,5 milioni in Emilia e quasi 2 milioni in Calabria. Alle 12 l’affluenza, secondo i dati provvisori riportati dalla redazione di Fanpage, si è attestata al 23,2% nella regione del Centro-Nord, mentre solo al 10% in Calabria. Numeri in crescita per entrambe le regioni confrontando l’ultima tornata elettorale regionale svoltasi nel 2014. Come riporta Fanpage, nel 2014, alla stessa ora avevano votato in Emilia il 10,75%, mentre nella regione meridionale l’8,85%. Il prossimo dato sull’affluenza sarà diramato alle 19.