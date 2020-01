In queste ore si stanno svolgendo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, dove alle 19 hanno votato rispettivamente il 58,1% ed il 35,9% degli elettori.

Proseguono le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, dove le urne si chiuderanno alle 23 di oggi, domenica 26 gennaio. Dopo quelli diffusi alle 12, sono stati diramati i dati provvisori in merito all’affluenza alle ore 19. Seconda quanto riporta la redazione di Fanpage, ad ora avrebbero votato il 58,1% degli elettori in Emilia ed il 35,9% in Calabria. Come riporta Fanpage, dati ancora in crescita, come accaduto per quelli relativi alle ore 12, rispetto alle elezioni del 2014, quando alla stessa ora avevano votato in Emilia il 30,8%, mentre nella regione meridionale il 34,6%. Il prossimo dato sull’affluenza sarà diramato alle 23 quando si chiuderanno definitivamente i seggi.

Leggi anche —> Elezioni Emilia e Calabria: i dati sull’affluenza alle ore 12