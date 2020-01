Belen Rodriguez, tramite il proprio profilo Instagram, ha svelato il trattamento a cui si sottopone per eliminare gli inestetismi della pelle: si tratta della crioterapia.

Belen Rodriguez ha pubblicato un video nelle storie Instagram in cui ha mostrato ai propri fan il trattamento estetico estremo a cui ha deciso di sottoporsi: la crioterapia. Quest’ultima sarebbe una pratica per cui il corpo viene immerso in un cilindro, per circa tre minuti, nel quale la temperatura arriva a -160°C. La crioterapia apporterebbe numerosi benefici tra cui quelli di diminuire la cellulite ed i vari inestetismi della pelle. Inoltre, il trattamento avrebbe proprietà miracolose anche in caso di infortuni: per tale ragione il campione della Juventus, Cristiano Ronaldo, si sarebbe fatto installare in casa una criosauna utilizzata per rafforzare il proprio corpo e recuperare la forma fisica nell’eventualità in cui si rendesse necessario.

È la crioterapia il trattamento di bellezza a temperature glaciali quello a cui ha deciso di sottoporsi Belen Rodriguez . La bellissima showgirl argentina ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una storia nella quale si è mostrata ai propri fan all’interno del cilindro in cui si svolge il trattamento. Belen si è ripresa con indosso un costume da bagno ed un cappellino di lana accompagnando le riprese con un hastag “#cryotherapy Non ti temo”. La crioterapia apporterebbe all’organismo numerosi benefici: ridurrebbe la cellulite, tonificherebbe i tessuti e sarebbe anche in grado di stimolare il metabolismo, tutto ciò sottoponendosi alla pratica solo alcuni minuti a -160°C. La crioterapia è un trattamento al quale sempre più personaggi famosi si stanno sottoponendo, tra questi ci sarebbe anche Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti. Ma non solo, tra gli sportivi sarebbe divenuto un vero must, basti pensare che Cristiano Ronaldo avrebbe acquistato una criosauna e se la sarebbe fatta installare in casa per accelerare il recupero da eventuali problemi fisici e rinforzare il corpo. Non tutti però sarebbero concordi nel ritenere che la crioterapia apporti realmente dei benefici. Nello specifico la dottoressa Melania Rizzoli, stando a quanto riportato da Liberoquotidiano.it, avrebbe affermato che: “La Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense che vigila su farmaci, terapie e salute, non riconosce alcun beneficio a questi bagni di freddo, ed evidenzia come non ci siano prove scientifiche in proposito, né basi fisiologiche, concludendo che la crioterapia o le criosaune non provocano assolutamente questi effetti terapeutici”.

