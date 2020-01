F1 | Max Verstappen ha la testa piantata sulla prossima stagione di F1, ma allo stesso tempo strizza l’occhio ad un futuro in WRC.

Max Verstapen, nonostante i suoi 22 anni è già quasi un veterano della F1 con ben 5 stagioni alle spalle. Il pilota olandese dopo tanti complimenti però nel 2020 vuole finalmente provare a conquistare il suo primo titolo iridato arricchendo una carriera che ad oggi conta già: 8 vittorie, 31 podi e 2 pole.

Nel 2019 Max Verstappen ha disputato la sua migliore stagione in F1 chiudendo al 3° posto nella classifica iridata riuscendo a vincere 3 gare. In particolare l’olandese ha trovato, finalmente, quella continuità che in passato non c’era stata.

Verstappen amante del WRC

Come riportato da “Motorsport.com”, il driver olandese in questi giorni è andato a trovare Sebastien Ogier che è impegnato a correre il Rally di Monaco. Il pilota francese è da sempre sponsorizzato da Red Bull e quindi “entrambi” in un certo senso fanno parte della stessa famiglia.

Parlando della possibilità, un giorno, di cambiare disciplina, Max Verstappen ha così dichiarato: “Sui social guardo spesso il WRC e sono un grande fan della categoria. Sicuramente mi piacerebbe provare una di queste vetture un giorno”.

Non è la prima volta che un pilota di F1 mostra interesse per i Rally. Come sappiamo, infatti, in questi ultimi anni Valtteri Bottas si è cimentato spesso con questa categoria, mentre in passato era stato Robert Kubica a lanciarsi in questo sport e a rischiare anche la vita a causa di alcuni incidenti.

Antonio Russo