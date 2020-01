Traffico in tempo reale su autostrade italiane alle ore 08:45 del 25 gennaio 2020 sulle tratte di Milano, Genova, Firenze, Roma, Napoli e altre città.

Sabato 25 gennaio si segnalano al mattino poche zone di criticità sulle Autostrade per l’Italia. Prima di mettersi in viaggio aggiornatevi sulla situazione del traffico in tempo reale in modo da poter scegliere il tragitto migliore per raggiungere la vostra meta. Per ulteriori informazioni c’è il call center di Autostrade per l’Italia al numero 840.04.21.21 (con addebito di uno scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Si segnalano piogge sparse tra bassa Lombardia e Toscana, con qualche nevicata sull’Appennino toscano ad alta quota. Fenomeni sparsi anche tra Lazio e Campania. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi.

Situazione autostradale aggiornata alle ore 08:45

Udine

A23 autostrada Torino-Trieste-Tarvisio Pioggia tra Udine sud e Pontebba

A13 Bologna-Padova Pioggia tra Altedo e Monselice

Genova

Sulla A12 Genova-Sestri Livorno tra Chiavari e Rapallo verso Genova, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente tra un camion e 2 auto avvenuto all’altezza del km 29+600. Al momento ci sono incolonnamenti per 3 km ed il traffico scorre su una corsia.

Bologna

A1 Bologna-Firenze Nebbia a banchi tra Rioveggio e Pian Del Voglio.

Roma

A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 Aurelia) L’uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori.

A1 Diramazione Roma sud – GRA Pioggia tra Bivio Diramaz. Roma sud/A1 MI-NA e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A.

A1 Firenze-Napoli Pioggia tra Magliano Sabina e Ceprano.

L’Aquila

A25 Torano-Pescara Pioggia tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Aielli-Celano

A24 Roma-Teramo Pioggia tra Bivio A24/A25 Torano-Pescara e Valle del Salto

Napoli

A1 Roma-Napoli Pioggia tra Napoli Nord e Bivio A1/A3 Napoli-Salerno

A3 Napoli-Salerno Pioggia tra Napoli Centro e Castellammare di Stabia.