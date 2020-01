Stasera in TV: programmi in TV di sabato 25 gennaio 2020 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TG

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Meraviglie – La penisola dei tesori

23:49 – TG1 60 Secondi

23:50 – IO e TE – Di Notte

00:55 – TG1 NOTTE

01:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Centauri

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Punto di ritorno

20:30 – TG2 20.30

21:05 – F.B.I. – Segreto – Nome in codice: Ferdinand

22:35 – Blue Bloods Voltare pagina

23:30 – TG2 Dossier

00:15 – TG2 Storie. I racconti della settimana

00:55 – TG 2 Mizar

01:20 – TG 2 Cinematinee’

01:25 – TG 2 Achab Libri

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:30 – Remember – Prima Visione Rai (thriller, con Christopher Plummer, Bruno Ganz, Jurgen Prochnow, Heinz Lieven)

23:15 – TG Regione

23:20 – TG3 Mondo

23:43 – Meteo 3

23:45 – Prima dell’alba

00:30 – TG3 Agenda del Mondo

00:45 – TG3 Chi è di scena

01:00 – Appuntamento al cinema

Rete 4

18:58 – TG4

19:30 – METEO.IT

19:32 – I viaggi di Donnavventura

19:55 – Tempesta d’amore – 28 – 1aTV

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – Il viaggio di Fanny – 1 PARTE (film drammatico, con Leonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie)

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – Il viaggio di Fanny – 2 PARTE

23:39 – Il debito – 1 PARTE (film drammatico, con Sam Worthington, Ciaran Hinds, Helen Mirren, Tom Wilkinson, Marton Csokas, Jesper Christensen, Jessica Chastain, Romi Aboulafia, Adar Beck, Nitzan Sharron)

00:10 – TGCOM

00:12 – METEO.IT

00:16 – Il debito – 2 PARTE

Canale 5

18:45 – Avanti un altro

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – C’è posta per te

01:00 – SPECIALE TG 5 – L’uomo di Rodi

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Nel vento

20:24 – C.S.I. MIAMI – Miami, abbiamo un problema

21:20 – Bigfoot junior – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

22:56 – Bigfoot junior – 2 PARTE

23:20 – Kubo e la spada magica – 1 PARTE

00:17 – TGCOM

00:20 – METEO.IT

00:23 – Kubo e la spada magica – 2 PARTE

La7

17:30 – Un colpo perfetto

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Suspect – Presunto colpevole (thriller, con Cher, Dennis Quaid, John Mahoney, Liam Neeson)

23:30 – E giustizia per tutti

00:45 – TG LA7 Notte

Iris

18:43 – MR. Crocodile Dundee II

21:00 – Paura

23:13 – Nella morsa del ragno

01:14 – Emanuelle nera – Orient reportage

02:32 – Ciaknews

Cielo

19:15 – Affari al buio Un portafortuna

19:45 – Affari al buio Giochi di guerra

20:15 – Affari di famiglia Il gioco di spade

20:45 – Affari di famiglia Il mago di Oz

21:15 – Vacanze per un massacro

23:15 – The Mary Millington Story – La regina del porno Made in UK

01:15 – Matrimonio a luci rosse

TV8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Torino –

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Acqualagna –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Puglia –

21:30 – La fabbrica dei biscotti

23:15 – Il perfetto regalo di Natale

01:00 – Natale a Winters Inn

02:45 – Donne Detective – Ep. 5 –

03:30 – Non volevo: è stata colpa sua – Ep. 7 –