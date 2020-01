Simona Ventura, furiosa sui social: la lite con il giornalista su Twitter

Ogni sabato mattina su Real Time andrà in onda un programma intitolato Discovering Simo e che sarà interamente centrato su Simona Ventura. La conduttrice è davvero entusiasta per questa nuova avventura, ma la sua allegria è stata un po’ smorzata dalla rabbia per il commento di Davide Maggio sul suo famoso blog. “Non paga dell’impegno settimanale su Rai 2,. Simona ha confezionato uno show interamente incentrato su di lei. Ci chiediamo se un progetto del genere non possa ulteriormente banalizzare la sua immagine”.

“Pensierino della sera: come chiamereste un blogger che, nella speranza di produrre dei contenuti, cosa che orgogliosamente ho fatto io con Real Time, e non essendo riuscito a fare il mio agente, sputa veleno a comando? Come lo chiamereste?”. Pur non facendo il suo nome, è parso chiaro che il destinatario fosse proprio lui. La risposta del blogger non è tardata ad arrivare: “Simo, lo so che sei in difficoltà da un po’ e vedi mostri ovunque. Ma non sputare ancora veleno su tutti perché poi si rimane solo e si è costretti a fare Discovering Simo anziché l’Isola”.