Dopo la PS 12 Elfyn Evans guida la classifica del Rally di Montecarlo davanti ad un Sébastien Ogier poco fiducioso.

Che il gallese della Toyota avesse tutte le carte in regola per far paura al sei volte iridato lo si era già capito da venerdì, ed infatti questo sabato, dopo aver centrato la PS10 è passato al comando, scavalcando un Ogier offuscato. Nonostante un’uscita senza conseguenze, l’ex M-Sport ha fatto la differenza sapendo altresì approfittare delle note poco precise del campione di Gap.

In terza posizione ha terminato Thierry Neuville su i20, autore del miglior crono nelle PS 9,11 e 12. Alle spalle del belga il collega di Hyundai Sébastien Loeb, protagonista di un testacoda proprio nel corso della speciale conclusiva della giornata, seguito dalla Ford Fiesta di Esapekka Lappi, pure lui poco soddisfatto delle informazioni ricevute dagli ouvreur. Sesta la Toyota di Kalle Rovanpera, quindi la vettura gemella di Takamoto Katsuta finito contro un muro di neve.

Da segnalare che come annunciato da Hyundai, non è potuto ripartire Ott Tänak, incidentatosi nella PS 4.

Ottavo e al top tra le WRC3 Eric Camilli, a precedere le altre due Citroen C3 di Mads Ostberg, contento delle sensazioni provate al volante e ancora leader tra le WRC2, e di Nicolas Ciamin, impegnato nella terza categoria.

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS 12:

1 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC

2 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC +00:04.9

3 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:06.4

4 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +02:24.3

5 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +02:38.4

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +03:27.3

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +10:31.1

8 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +11:15.2

9 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +12:13.7

10 Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 +12:39

Chiara Rainis