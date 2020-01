Dopo 8 PS Sébastien Ogier su Toyota guida il Rally di Montecarlo con appena 1″ di vantaggio sul compagno di squadra Evans. Incidente per Tänak.

Al termine della seconda giornata di battaglia al classicissimo Monte, la costanza ha premiato il sei volte iridato. Seb ha firmato le speciali 6 e 7 ed è riuscito a sopravanzare Elfyn Evans in vetta alla classifica proprio nelle fasi conclusive. Il motivo? Semplice. Il gallese il migliore nei crono 3,4 e 5 è finito in un fosso nel sesto perdendo in un sol colpo l’intero vantaggio.

Alle spalle delle due Yaris, la Hyundai di Thierry Neuville, competitivo nella Ps8 ma non particolarmente soddisfatto delle note e dalla scelta gomme. Quarto posto per un’altra i20, quella di Sébastien Loeb, attento a non sbagliare, poi la Fiesta di Esapekka Lappi, deluso da sé stesso e la Toyota del giovane talento Kalle Rovanpera.

Settimo il nipponico Takamoto Katsuta, ovviamente su Yaris, a precedere un filotto di Citroen C3. La prima è quella di Eric Camilli, leader tra le WRC3, seguita da quelle di Nicolas Ciamin e del norvegese Mads Ostberg, al top tra le WRC2 e tuttavia poco contento della sua prestazione.

Da segnalare il bruttissimo incidente occorso durante la PS4 al campione del mondo in carica Ott Tänak. Finito in un dirupo con tanto di capottamenti a catena, l’estone ha distrutto la sua i20, ma fortunatamente è uscito illeso, così come il suo navigatore. Per loro è stata comunque d’obbligo la notte in ospedale.

Classifica Rally di Montecarlo dopo la PS 8:

1 Ogier S./ Ingrassia J. Toyota Yaris WRC

2 Evans Elfyn/ Martin Scott Toyota Yaris WRC +00:01.2

3 Neuville Thierry/ Gilsoul Nicolas Hyundai i20 Coupe WRC +00:06.4

4 Loeb Sébastien/ Elena Daniel Hyundai i20 Coupe WRC +01:06.9

5 Lappi Esapekka/ Ferm Janne Ford Fiesta WRC +01:57.2

6 Rovanperä K./ Halttunen Jonne Toyota Yaris WRC +02:19.2

7 Katsuta T./ Barritt Daniel Toyota Yaris WRC +05:18.7

8 Camilli Eric/ Buresi F. Citroën C3 R5 +08:06.2

9 Ciamin Nicolas/ Roche Yannick Citroën C3 R5 +09:04.0

10 Østberg Mads/ Eriksen T. Citroën C3 R5 +09:37.2

Chiara Rainis