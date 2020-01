Purificare e pulire il sangue dalle tossine: rimedi naturali

Purificare il sangue dalle tossine è molto importante per il benessere del proprio organismo: è ciò che mette in comunicazione ogni zona del corpo, assicurando alle cellulare il sostentamento necessario. Il circolo sanguigno non si occupa solo di trasportare nutrienti ed ossigeno alle cellule, ma anche di portar via i rifiuti normalmente prodotti dal metabolismo e stiamo parlando delle tossine. Per questo il sangue subisce un processo di filtrazione e depurazione con lo scopo di eliminare tutte le sostanze indesiderate.

Rischio salmonella: ritirato noto marchio dai supermercati –> LEGGI QUI

L’accumulo di tossine nel sangue può dipendere da diverse cause, tra queste la cattiva alimentazione, il cibo spazzatura o una dieta poco equilibrata, alcol, droghe, cattive condizioni di salute e dei suoi organi, la tossicità dell’ambiente. L’aglio è un ottimo rimedio naturale per ripulire il sangue, contiene zolfo, minerale fondamentale per aiutare il corpo ad eliminare le tossine e a stimolare il fegato. Le mele aiutano a ripulire grazie alle sostanze purificanti che contengono. Le verdure a foglie verdi aiutano grazie alle loro sostanze antiossidanti e infine il limone, ottimo rimedio naturale. Ricco di vitamina C, utile al corpo per la produzione di proteine disintossicanti che aiutano il fegato e i reni a svolgere il loro lavoro.