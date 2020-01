KTM svelerà i due team factory e satellite il 18 febbraio online, una settimana dopo i primi test MotoGP a Sepang.

Dopo la presentazione della Ducati, che ha aperto le danze della stagione 2020 di MotoGP, anche KTM rende noto la data della presentazione della nuova RC16 e dei team factory e satellite. La casa austriaca ha indicato la data del 18 febbraio, sarà un evento interamente online e digitale, con video e approfondimenti e interviste ai quattro protagonisti: Pol Espargarò, Brad Binder, Miguel Oliveira e Iker Lecuona.

Tutti i fan della casa di Mattighofen dovranno mettersi online alle ore 18:00 per alzare il sipario sulla quarta stagione KTM in classe regina. Sarà possibile assistere comodamente da casa sui canali social Facebook, Instagram e Youtube sui seguenti account: KTM , Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull Motorsports e Red Bull TV.

La casa austriaca punta ad avvicinarsi al podio e a salirci in qualche occasione nel prossimo campionato. Nel 2019 hanno puntato molto su Johann Zarco, ma alla fine l’investimento si è rivelato fallimentare. Da qui la scelta di puntare su piloti giovani e affamati, con cui proseguire l’evoluzione del prototipo arancione. Il sorpasso su Aprilia è stato effettuato, adesso bisogna riconfermarlo e provare a compiere un ulteriore step. Già negli ultimi test di novembre KTM ha portato in pista un nuovo telaio frutto del lavoro di Dani Pedrosa, scelto come collaudatore nel 2019.

Il lavoro del pilota spagnolo dovrebbe iniziare a portare risultati proprio dal 2020 e il telaio rientra tra i suoi obiettivi. Toccherà a Pol Espargarò portare a casa i risultati che KTM merita, dopo il podio conquistato al Gran Premio di Valencia nel 2018, al termine di una gara sul bagnato che resterà a lungo nella storia del costruttore austriaco.

Il prossimo team a presentarsi sarà il Repsol Honda il 4 febbraio, in Indonesia. Mentre Yamaha e Suzuki si sveleranno sul circuito Internazionale di Sepang il 6 febbraio, alla vigilia del primo test MotoGP. Resta da ufficializzare la data del team Aprilia Racing.

Presentazioni del team MotoGP 2020

23 gennaio: team Ducati a Bologna, Italia

4 febbraio: Repsol Honda Team a Jakarta, Indonesia

6 febbraio: Suzuki, Yamaha e Petronas Yamaha SRT a Sepang, Malesia

18 febbraio: KTM, presentazione virtuale