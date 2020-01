Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di sabato 25 gennaio 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Tempo instabile e piogge sull’Alto Adriatico e lungo la catena appenninica, con rovesci in parziale assorbimento serale. Nel corso della notte continuerà a piovere sul basso Friuli, in Emilia Romagna, Toscana tirrenica, basso Lazio e zone più interne dell’Abruzzo. Cieli sereni o poco nuvolosi sulle altre regioni d’Italia, con temperature minime che oscilleranno fra 3 e 9° al Centro-Nord, fra 10 e 13° al Sud e sulle Isole maggiori.

Domenica 26 gennaio 2020 al mattino si registrano deboli nevicate locali sulle Alpi occidentali oltre i 700 metri e in Abruzzo a quote più elevate. Rovesci residui sul medio-basso Adriatico e sul Mezzogiorno in genere, ma si tratterà di fenomeni di breve durata e bassa intensità. Venti deboli variabili o settentrionali al Centro Nord, deboli meridionali al Sud. Mari poco mossi i bacini centro settentrionali, mossi quelli meridionali. Temperature massime stabili e comprese fra 8 e 11° al Nord, fra 11 e 16° al Centro-Sud, di poco superiori sulle Isole maggiori.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Pochi i punti di criticità in queste ore sulla rete autostradale. Sulla A23 autostrada Torino-Trieste-Confine di Stato prevista neve tra Pontebba e Confine di Stato. Alle porte di Milano traffico a rilento sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino.

A Nord di Roma ricordiamo che sulla A12 Roma-Civitavecchia-Tarquinia (Km 52.2 – direzione: Ss1 Aurelia) l‘uscita di Civitavecchia sud è chiusa al traffico fino alle 20:00 del 03/02/2020 provenendo da Roma per lavori. Forti rallentamenti sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 6.5 – direzione: G.r.a.) tra Bivio A24/Tangenziale est RM e Portonaccio.

Tra Napoli e Salerno permane sulla A3 Napoli-Salerno (Km 51.7 in entrambe le direzioni) il divieto di transito per i veicoli pesanti con peso superiore a 7,5 tonnellate tra Cava De’ Tirreni e Salerno fino alla mezzanotte del 28 Febbraio 2020.