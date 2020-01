Una bambina scopre la propria mamma morta a letto. La piccola ha solamente 9 anni, giovanissima anche la sfortunata donna stroncata da un malore.

Una mamma morta a letto da ore, e la scoperta compiuta da sua figlia di 9 anni. È quanto di terribile ha dovuto vivere la famiglia Conti a Quinto, alle porte di Treviso. La bambina si era preoccupata per il fatto di non vedere la mamma ancora in piedi. Erano passate le 10:00 e non era abitudine della donna, la 31enne Braga Maria Fernanda Dos Santos, tardare in questo modo. Ma la donna giaceva senza vita tra le coperte, stroncata nel corso della notte da un inesorabile attacco cardiaco. Subito è stata chiamata una ambulanza, ma il personale medico non ha potuto fare niente per rianimare la mamma morta.

Mamma morta, soffriva di una forma acuta di bronchite asmatica

La vicenda ha avuto luogo tra il 17 ed il 18 gennaio scorsi. Da quanto si apprende, Braga Maria Fernanda aveva sofferto in passato di violenta forma di bronchite asmatica. Una condizione questa che aveva impedito alla donna di andare a lavorare, costringendola ad una vita da casalinga. A quanto pare ci sarebbe una connessione tra l’asma e l’attacco di cuore letale. Lei era originaria del Brasile, ma viveva in Italia dal 2006 quando sposò suo marito Claudio. La tragedia ha sconvolto tutta la loro comunità. Oltre al marito ed alla figlia, la sfortunata donna lascia anche i suoi genitori ed un fratello, che vivono nel loro Paese di origine.

