MotoGP | Jorge Lorenzo è pronto a vivere una stagione di MotoGP dall’esterno. Intanto però stuzzica i propri fan con un simpatico post su Instagram.

Jorge Lorenzo in questa stagione, per la prima volta dopo tanti anni non sarà sulla griglia di partenza pronto a scattare per la vittoria. La decisione del ritiro è arrivata alla fine del campionato 2019 dopo tanta sofferenza. Lo spagnolo, infatti, in Honda ha avuto più infortuni che km in pista e questo lo ha portato a salutare anzitempo la MotoGP.

Una carriera quella di Jorge Lorenzo davvero stellare, fatta di: 5 Mondiali (di cui 3 in MotoGP), 68 vittorie, 152 podi e 69 pole. L’iberico però a fine 2019 ha dovuto dire basta a causa degli infortuni. La Honda per sostituirlo ha deciso di puntare sul fratello di Marc Marquez, Alex.

Lorenzo scherza con i fan

In questi giorni però sono tante le voci che si rincorrono su di lui. Jorge Lorenzo, infatti, è un profilo molto appetito dai team che vorrebbero averlo alle proprie dipendenze. L’iberico, infatti, ha guidato negli ultimi anni per Yamaha, Ducati e Honda e quindi, inevitabilmente è un vero e proprio pozzo di conoscenze.

La squadra più determinata a metterlo sotto contratto sembra essere la Yamaha, che lo riprenderebbe volentieri tra le proprie fila per fare da tester. Per ora resta tutto ibridato, ma non è detto che nelle prossime settimane non si sblocchi qualcosa. Intanto però proprio Lorenzo ci scherza su. Il maiorchino, infatti, ha pubblicato la foto del calendario 2020 della MotoGP scrivendo: “Calendario 2020 confermato! A quale andiamo?”.

Antonio Russo