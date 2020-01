Da bambino che amava giocare con Hot Wheels, la maggior parte dei miei fine settimana li trascorrevo a trovare un modo per costruire la pista più grande possibile. A quanto pare questo sogno continua a vivere per un gruppo di appassionati di Hot Wheels della Pennsylvania che hanno costruito la pista Hot Wheels più lunga del mondo, con un’impressionante lunghezza di 663,298 m.

Questa corsa a velocità massima alimentata a gravità ha messo in campo una macchina Hot Wheels molto speciale che trasportava una telecamera per tutta la lunghezza della pista. Sulla base della lunghezza della pista di 663,298 metri e dei 2 minuti e 52 secondi necessari all’auto per completare la corsa, questa piccola auto Hot Wheels ha percorso una media di 15 km all’ora durante la sua corsa. Non male per un’auto giocattolo che trasporta una macchina fotografica.

Quando si tratta di Hot Wheels nessuno è mai troppo vecchio per divertirsi. Questi giocattoli senza tempo sono la scintilla che ha scatenato l’entusiasmo per le auto di molti. Prendiamo ad esempio gli amanti delle Hot Wheels di Benesch che hanno preso il loro talento ingegneristico e lo hanno utilizzato per costruire la pista più lunga del mondo.