Al Grande Fratello Vip, era scoppiato due giorni fa quello che è stato chiamato bagno – gate: ecco chi è il responsabile dello sporco incidente.

Nella casa più spiata della televisione italiana, il GF, due giorni fa la concorrente Licia Nunez aveva avvisato i suoi coinquilini che qualcuno aveva lasciato il WC molto sporco, anche sulla tavoletta. Così i ragazzi si sono chiesti chi potesse essere stato a compiere questo atto decisamente poco civile.

Grande Fratello Vip, sporco incidente nella casa: ecco chi è il colpevole

Dopo due giorni il colpevole del misfatto è stato reso noto agli spettatori. Licia Nunez infatti aveva scoperto subito chi era stato a sporcare il bagno e solo successivamente lo ha raccontato ad Antonella Elia che stupita ha commentato “Non ci credo”. Si tratta di Ivan Gonzales, ex tronista a Uomini e Donne ed eliminato della puntata di oggi del Grande Fratello Vip. Lo spagnolo avrebbe confessato subito e si sarebbe giustificato dicendo che andava di fretta.

Il video della “sporca rivelazione” tra Licia Nunez ad Antonella Elia è stato più volte condiviso dai fan del Grande Fratello su Twitter. Dopo la lite tra Adriana Volpe e Barbara Alberti questo episodio sgradevole ha avuto un esito più tranquillo.

Del resto in questa edizione non stanno facendo parlare di sé solo i concorrenti ma anche l’opinionista Wanda Nara, a causa dei suoi look in studio, come vi avevamo raccontato nel nostro articolo sulla frecciata “Vestita mai…” che ha ricevuto. La moglie di Mauro Icardi e procuratrice sportiva era già spesso al centro di critiche simili anche prima della partecipazione al Grande Fratello, che le ha solo amplificate.

