Magalli incidente, il presentatore tv Rai coinvolto in un sinistro molto grave. La sua auto è andata distrutta, è successo nel pomeriggio del 24 gennaio.

Incidente stradale per Giancarlo Magalli, con il presentatore televisivo Rai che sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro dalle conseguenze molto importanti. Il tutto sembra essere avvenuto nel corso della giornata di ieri, nel pomeriggio. Magatti era al volante di una Smart di colore bianco quando ha avuto luogo l’incidente, lungo la Cassia bis, in seguito allo svincolo per Formello, in provincia di Roma. Qui il 72enne conduttore de ‘I Fatti Vostri’ avrebbe sbandato, per cause ancora da verificare, finendo con l’andare ad urtare contro il guardrail attiguo. La dinamica avrebbe coinvolto pure un Suv sul quale si trovava una famiglia. Ad avere la peggio nell’incidente Magalli ma soprattutto la sua auto, con la Smart andata del tutto distrutta.

Magalli incidente, lui sa di essere miracolato: “Auto distrutta, mi è andata di lusso”

Lui però sta bene ed anzi, sarebbe uscito da solo dall’abitacolo per avvisare le persone che si erano fermate intorno che non c’era nemmeno bisogno di avvertire i soccorsi sanitari. Anche gli occupanti dell’altro veicolo non hanno rimediato ferite. Giancarlo Magalli ha raccontato alle forze dell’ordine accorse quanto successo, per poi fare ritorno a casa normalmente. Del fatto ha parlato il quotidiano ‘IlTempo’, che riferisce anche di come casualmente sia passato proprio in quella circostanza Gabriele Cirilli. Il comico ha dato un passaggio a Magalli fino a casa. E Dagospia ha contattato il presentatore per saperne di più. “Mi è andata bene, è stato un miracolo. La mia auto si è del tutto accartocciata e nessuno poteva pensare che ne uscissi vivo, per fortuna”.

