MotoGP | Gigi Dall’Igna ha fatto il punto sulle novità sulle quali sta lavorando per trasformare questa Ducati in una moto capace di vincere il Mondiale.

La Ducati è pronta a scendere in pista per giocarsi nuovamente il titolo iridato contro Marc Marquez. Gig Dall’Igna a Bologna ha presentato la sua nuova creatura rosso fiammante che promette battaglia. La moto, per quanto bellissima però dovrà dimostrare in pista di essere anche competitiva.

Intanto, come riportato da “Sky Sport”, Gigi Dall’Igna ha così dichiarato: “La potenza cerchiamo di mettercela. La guidabilità è il punto dove stiamo lavorando di più, sicuramente qualche passo in avanti è stato fatto. I prossimi test saranno sicuramente importanti proprio per quest’area qua”.

Dall’Igna non si sbilancia sui piloti

L’ingegnere italiano ha poi proseguito: “La moto bella è quella che vince quindi la giudicheremo a fine anno. Sicuramente la ricerca della prestazione del motore è importante, ma è secondaria se la velocità sul giro è sufficiente per farti giocare la gara. La cosa importante è la velocità complessiva della moto”.

Infine Gigi Dall’Igna ha così concluso: “Sono abbastanza sicuro che Andrea quest’anno partirà con la voglia di fare bene. L’impegno che ha messo per arrivare fisicamente pronto a questo punto dell’anno dimostra la sua voglia di fare bene. Vedere due piloti che vanno forte per noi progettisti è molto importante. L’anno scorso nella seconda parte non è andata come avremmo voluto. Dobbiamo mettercela tutta per fare una stagione più costante. Chiaramente una squadra come Ducati cerca sempre i migliori piloti possibile. Poi dipende anche da loro, quest’anno hanno la possibilità di fare bene, mi sembra giusto e corretto di valutarli bene prima di prendere decisioni”.

