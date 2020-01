MotoGP | Gigi Dall’Igna è convinto di aver lavorato bene a questa nuova moto e lancia l’offensiva a Marc Marquez per il titolo iridato in questo campionato 2020.

Gigi Dall’Igna ha portato alla luce la sua nuova creatura. L’ingegnere italiano però ora è chiamato alla prova della pista per dimostrare ancora una volta di aver partorito una grande moto. Esteticamente la nuova Ducati è bellissima, ma ora dovrà dimostrare di essere anche veloce.

About last night… Best 📸 from the #DucatiTeam2020 Presentation at Palazzo Re Enzo in Bologna 🇮🇹#ForzaDucati pic.twitter.com/Z9KMd3gKoV

— Ducati Corse (@ducaticorse) January 24, 2020